حل إضافي لبلماضي..مهاجم جزائري يوقع على أول عقد احترافي في مسيرته

وقّع، أمس الخميس، المهاجم الجزائري الشاب عبد الرحمن رباش، على أول عقد احترافي مع فريقه ديبورتيفو ألافيس، الناشط في “الليغا” الثانية الإسبانية .

وكشف النادي الإسباني، ديبورتيفو ألافيس، في تغريدة عبر “تويتر”، عن توقيع لاعب فريق الرديف الجزائري عبدالرحمن رباش.

كما أضاف النادي الإسباني، أن رباش وقع على أول عقد احترافي له مع الفريق لغاية 2024.

للإشارة، عبد الرحمن رباش يبلغ من العمر 23سنة، وسجل مع رديف ألافيس 16 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين، ماجعل فريقه يرقيه للفريق الأول.

وفي حال مواصلته التألق مع فريقه الموسم القادم، في “الليغا2″، سيمنح الحلول للناخب الوطني بلماضي هجوميا.