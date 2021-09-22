حل العديد من القضايا بفضل كاميرات الحماية والأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الفترة ما بين 1 و10 سبتمبر، من حل 10 قضايا عبر كاميرا الحماية والأمن.من خلال السيطرة والإستغلال الجيد لهذه الكاميرات من طرف قوات الأمن العاملة بقاعة الكاميرا.

وذكر بيان للأمن العاصمة أنه بفضل كاميرات الحماية تمكنت من حل 10 قضايا تمثلت في توقيف ومنع محاولة إنتحار.وسرقة لواحق مركبة، وقضيتان تتعلقان بحيازة المخدرات من نوع القنب الهندي،

إضافة إلى قضية إنشاء حضيرتين غير شرعيتين لركن المركبات، وتوقيف دراجة نارية تسير بلوحة ترقيم غير معروفة.وقضايا تتعلق بالسكر العلني البين في الطريق العام، ونشوب حريق، وقضية تتعلق بحيازة سلاح أبيض محضور.

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