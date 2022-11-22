حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

قدم أحد العلماء، تفسيرا محتملا للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام دائريا منذ حوالي 12 يوما على التوالي. في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

كما أوضح مات بيل، أستاذ بقسم الزراعة بجامعة هارتبوري بإنجلترا، أن “الخراف قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة”. وهذا قد “يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة”. مشيرا إلى “أن انضمام الأغنام الأخرى، هو لأنها هي “حيوانات قطيع، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى”.

ووفقا لدليل “ميرك” البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، والتي تتحكم في تحركات الحيوانات. و”تحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة”.

قصة دوران الأغنام

يذكر أن الخراف تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 نوفمبر. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب. وأثار مقطع فيديو تم تصويره في حظيرة أغنام شمال الصين أوائل نوفمبر الجاري، حيرة العلماء الذين عجزوا عن تفسيره. كما تضمن الفيديو مشهدا لقطيع من الأغنام تسير في دائرة متصلة لمدة اثني عشر يومًا كاملة دون توقف.

وكانت الخراف تدور في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في شمال الصين. في مشهد ترك الناس في حالة من الصدمة والارتباك أثناء محاولتهم فهم السلوك. وأصيبت صاحبة الأغنام بالذهول من تصرف قطيعها.

وقالت مياو، في حديثها للإعلام المحلي، إن الحركة الدائرية بدأت ببضعة خراف فقط. قبل أن ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع. وفي اللقطات التي تم تصويرها من CCTV. يمكن رؤيتها تتبع بعضها البعض في دائرة.

وتقف الخراف الأخرى في منتصف دائرة، قبل أن تقرر في النهاية الانضمام إلى البقية. فيما بقي عدد قليل منها في مركز الدائرة وظل صامتاً تمامًا. وتم تصوير مقاطع الفيديو الغامضة في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية في 4 نوفمبر.

ورغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكنها الموجودة في الحظيرة 13 فقط. هي التي تحركت في المشهد المنتشر. فيما لم يعرف السبب الذي جعلها تتصرف بهذه الطريقة وتقوم بهذا العرض المحير.