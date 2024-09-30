حل مشكلة “السركالة” بطريق “لاكوت” هذا الأسبوع

ستنتهي معاناة المواطنين من الازدحام والخناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 والطريق الجنوبي “لاكوت” الرابط بين بئر مراد رايس والبليدة. بعد فتح الجزء الأول من الطريق هذا الأسبوع وإكمال المشروع نهائياً نهاية الشهر المقبل.

وكشف عبد الرحمن رحماني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس في حديث “للنهار أونلاين”، أن مشروع تهيئة المداخل للمحطة البرية على مستوى طريق “لاكوت” نحو بئر مراد رايس يشارف على الانتهاء. حيث بلغت نشبة تقدم الأشغال 80 بالمائة. مضيفاً أنه سيتم خلال هذا الأسبوع وضع الجزء الأول من مفترق الطرق وتحويل حركة المرور نحوه.

وأشار رحماني، أن الأشغال بالنفقين قاربا على الانتهاء والجزء المغطى تم الانتهاء منه، وبقي فقط 50 مترا وتنتهي بهم الأشغال. حيث سيتم خلال اليومين القادمين تحويل حركة المرور فوق مفترق الطرق الجديد كما كانت عليه سابقاً وسيتم تسليم الجزء الأول هذا الأسبوع من خلال تسليم المداخل، وهو ما سيخفف الضغط على مسافري الطريق.

وأوضح رحماني في سياق ذي صلة، أن المحطة البرية لبئر مراد رايس سيتم استلامها سنة 2025، خاصة وأنه تم تسوية المشاكل التي كانت تعيق المقاول لتقدم الأشغال. مضيفاً أن الجزء الأول من المشروع سيتم استلامه هذا الشهر. ليتم الانتهاء من المشروع نهائيا وتسليم الطريق نهاية الشهر المقبل.

وضاعفت مديرية الأشغال العمومية من ساعات العمل على مدار 24 ساعة. من أجل تقليص آجال الأشغال إلى أقل من ستة أشهر كما أعلِن عنه في وقت سابق.