حل مشكل تذبذب المياه بتيارت قبل عيد الأضحى

أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عن حلول استعجالية لمشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت.

وكشف الوزير، في تصريح صُحفي له على هامش زيارة استعجالية إلى ولاية تيارت، عن حلول إستعجالية لمشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت، ستدخل الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير تكفل الدولة بصفة مستعجلة بهذا المشكل من خلال توفير أزيد من 100 شاحنة ناقلة لصهاريج المياه إلى مختلف بلديات ولاية تيارت.

هذا وعاين وزير الداخلية مرفوقاً بوزير الري بمنطقة ضاية المالحة مشروع حفر آبار عميقة من شأنها الرفع من كميات تزويد ساكنة تيارت بالمياه الصالحة للشرب.

وجاء ذلك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، حيث حلّ اليوم، وزير الداخلية رفقة وزير الري طه دربال بولاية تيارت لوضع البرنامج الاستعجالي والاستثنائي لحل مشكل التذبذب في تزويد ساكنة تيارت بالماء الشروب.