حل مشكل غلاء الأسعار فورا.. ولو باللجوء إلى الاستيراد

الرئيس تبون يأمر بتسوية اهتمامات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية

الإجراء يشمل المواد واسعة الاستهلاك واللحوم البيضاء.. وأوامر بإغراق السوق بالمواد التي مسّتها المضاربة

أوامر رئاسية لثلاثة وزراء بحلّ فوري وجذري لمشكل انسداد الممرات السفلية للطرقات من دون حلول ترقيعية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، باللجوء بشكل فوري واستثنائي، لاستيراد المواد واسعة الاستهلاك، التي مسّتها المضاربة، خصوصا المتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء، بغية إغراق السوق والتحكم في الأسعار.

وجاءت تعليمات الرئيس تبون، خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، ناقش فيه عددا من المواضيع والمسائل المتصلة بشكل مباشر بالاهتمامات اليومية للمواطن.

ونصّت تعليمات رئيس الجمهورية، على وجوب التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار.

وشدّد الرئيس على وجوب القضاء على ظاهرة المضاربة وندرة المواد واسعة الاستهلاك، ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إغراق السوق بالمواد التي مسّتها المضاربة، لا سيما المواد واسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.

وفي موضوع آخر، أسدى الرئيس تبون، تعليمات صارمة وحازمة بضرورة إيجاد حلول جذرية، وفورية، لمشكل انسداد الممرات السفلية للطرقات.

وشدّد الرئيس في تعليماته تلك، على ضرورة تفادي اللجوء إلى سياسة الترقيع، مبديا انزعاجه من تكرار ظاهرة انسداد الممرات السفلية للطرقات، بحلول موسم الأمطار.

وبشأن قطاعي الصيد البحري والصناعة، أمر رئيس الجمهورية، بتكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية، والصيد البحري والصناعة، للشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد.

وألزم الرئيس، المسؤولين المعنيين، بإيفاده بمعطيات حول تنفيذ أوامره بهذا الشأن، من خلال تقديم عرض حال، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

كما أمر رئيس الجمهورية بإعادة إدماج المحبوسين، بشكل سلس، من خلال استفادتهم من منحة البطالة، ووجه تعليمات مشددة على وجوب إنهاء مشروع ملعب الدويرة، في أقرب وقت، لتسريع نقله لنادي مولودية الجزائر.

كما وجّه الرئيس تعليمات أخرى، بتسخير كل الإمكانات، لرياضيي النخبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة وهران.