حماة إبني ستخطف مني زوجي

قصتي أن إبني تعرف على فتاة إختارها رفيقة لدربه، فقبلت أن نتقدم أنا ووالده لها خاطبين،تم الزواج وإستقل إبني وعروسه في الطابق الذي يعلو الطابق الذي نسكنه لم يمر الشهران على هذا الزواج حتى تفاجأنا بإبني يحضر حماته لتعيش معه، كون قلبه رقّ لها لأنها لم تبتعد يوما عن إبنتها،

لم أأبه للأمر وتوسمت الخير في أن تتقاسم معنا هذه المرأة الحياة، فالله من جمعنا بها وهو وحده يعلم حسن نيتي وصفاء قلبي تجاهها، لكن سرعان ما إنقلبت حياتي.

حماة إبني ستخطف مني زوجي

فلكوني إنسانة عاملة أقسم وقتي بين مسؤولياتي العملية والمنزلية، لم أتفطن للإحتكاك الذي حصل بين زوجي المتقاعد وحماة إبني إحتكاك أفضى لأن زوجي بات كثير الشكر والثناء على حماة إبننا التي كانت تتفقد أحواله في غيابي وتعرض عليه خدمته.

حيث بات يتصيد أخطائي كما ويوجه لي الكثير من الملاحظات التي لم يوجهها لي يوما في حياته. زوجي المصون فاتحني ذات ليلة تمنيت لو أنها كانت الأخيرة في عمري من أنه يريد أن يتزوج على سنة الله ورسوله بحماة إبني .

أم يونس من الغرب الجزائري

الرد:

أخبرتني عن قرار زوجك الذي إتخذه مؤخرا ومن دون مقدمات حيال حماة إبنك، في حين لست على دراية بموقف هذه الإنسانة مما يريده زوجك منها، فربما قد تسرعت وحكمت عليها بالخطأ وأنت تفسرين تقربها من رفيق دربك على أنه إغواء أو إغراء دفعه لإختيارها زوجة ثانية له.من جهة أخرى،

حماة إبني ستخطف مني زوجي

لم تسألي كنتك عن الموضوع وحتى إبنك لا يعلم به، ما يجعلك مجبرة كأول خطوة أن تعرفي موطن اللبس. ثمّ عشت طيلة عمرك إلى جانب هذا الزوج فكيف له أن إختار هذه المرأة التي من الضروري أن لا يكون ما يكنه لها سوى التقدير والإحترام.