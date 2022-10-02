حماتك عصبية إليك طرق التعامل معها

قد تحدث خلافات كثيرة بين الكنة والحماة، وتصل بهما الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، لكن م باب ضرورة احترام الصغير للكبير، نتوجه برسالتنا اليوم لك أيتها الزوجة الطيبة. وندعوك للتصرف بحكمة والحفاظ على صفو الحياة بينكما:

حماتك عصبية إليك طرق التعامل معها

* تخلقي بالتسامح والعفو وكظم الغيظ. حتّى تتملك كل منهن نفسها من الغضب فلا يحتد الخلاف بينهن

* إذا وقع خلاف بين الزوجة وأم الزوج فمن آداب اللياقة عدم إعطاء الفرصة للغرباء للتدخّل ولو بدافع الإصلاح، ففي ذلك فرصة لتعميق المشكلة.

* عند قيام الزوجة وأم الزوج بتلبية دعوة لحضور حفلة وتصادف جلوسهما معا وهما ليسا علي وفاق. فمن آداب السلوك عدم تعمّد إظهار الخلافات أمام الغير حتّى لا تكونا في موضع انتقاد من الآخرين.

حماتك عصبية إليك طرق التعامل معها

* إذا تعرضت أم الزوج لمشكلة صحية فمن الآداب قيام زوجة الابن بزيارتها. للاطمئنان علي صحتها لأن عيادة المريض واجبه ولو كان هناك خلاف.

* من آداب السلوك ضرورة تسوية الخلافات العائلية. بتدخل أحد كبار السن في العائلة لإتمام الصلح بين الطرفين في جو عائلي تسوده المودة والألفة.

* كذلك من الضروري ابتعاد زوجة الابن عن رفع الصوت والكلام البذيء لأم الزوج. مهما بدر من هذه الأخيرة فتبقى في مرتبة أمّها.