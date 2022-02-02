حماتي غيورة فكيف اجعلها تحبني كابنة لها

السلام عليكم ورحمة الله، أريد اليوم أن أفضفض بما يؤلمني ويضيق صدري، فأنا فتاة متزوجة منذ وقت قصير، وحماتي لا تحبي أبدا وهذا كان واضحا منذ أن جاءت لتطلبن لابنها، في البداية ظننت أن الأمر سوف يتحسن مع الوقت، وأنني سأكسب ودها بعد أن أعيش معها تحت سقف واحد.

لكن الأمور كل يوم تتعقد أكثر، فهي تعتبرني منافسة لها لا زوجة ابنها الوحيد، كل ما أفعل تجد فيه العيب، وكل ما أقول لا يصح أبدان حاولت تحملها حبا في زوجي لكن بات الأمر مزعج للغاية، فأنا لا أريد أن أكون سببا في خلق التوتر بينهما، خاصة أنه هو الآخر يتفهم جيدا ما يحصل،

حماتي غيورة فكيف اجعلها تحبني كابنة لها

ودوما يطلب مني أن أصبر لأجله، وليس لدي حلا آخر، إلا أن الحياة باتت مملة، وصرت أتصنع ولا أعيش على طبيعتي معها، وليس هذه الحياة التي أحب، فانا أتمنى لو أنها تعاملني تماما كابنة لها، حتى تطمئن هي، ويرتاح زوجي، وتصفو حياتنا، فكيف أتعامل معها لأكسب ودها أرشدوني من فضلكم؟

هبة من العاصمة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

سأقترح عليك النقاط التالية:

1/ اسمحي لها بقضاء الوقت مع زوجك:

لأنه داءما ما يرجع سبب التصرفات غير المقبولة من الحماة إلى سعورها أن امرأة أخرى استحوذت على قلب ابنها، ووقته، لهذا اترك حماتك أحيانا تجلس بمفردا مع ابنها، وشجعي أنت زوجك على ذلك.

2/ الصبر والهدوء:

كوني صبورة، فهو مفتاح الفرج، وتعاملي مع مع تصرفاتها بهدوء، ولا تقفي عند كل احتكاك حتى تقل المشاكل في البيت.

كيف أجعل حماتي تحبني

3/ اكسبي ودها:

في النهاية هي امرأة مثلك، يمكن كسب ودها بالعطف والهدايا، أحسني إليها بالكلمة الطيبة، استشريها في الأمور كلها، وأطلبي نصيحتها، ونفذي رأيها حتى تكسبي قربها.

4/ لا تتحدثي عن زوجك بسوء:

خاصة أمامها، لا تذكري سلبيات زوجك، ففي النهاية هي أمه، ولن تقبل أن تسمع كلام لا يرضيها في ابنها، لأنك بتلك الطريقة ستتركين أثر سيئ بداخلها.

كيف أجعل حماتي تحبني

4/ كوني مهذبة دوما:

أجل عزيزتي، احرصي على أن يكون تعاملك معها وفي أي ظرف من الظروف بطريقة مهذبة، لأنك صرت زوجة ابنها.

وتصرفات أخرى غيرها كثيرة تجعلك تكسبين ودها، تختلف من موقف لآخر، لهذا، لا تهولي الأمور كثيرا، بالحكمة والتعقل كل شيء يصبح على ما يرام.