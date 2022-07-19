حماد:”التأهل لمونديال كرة اليد جاء بصعوبة لهذا السبب”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، أن تأهل المنتخب الوطني لمونديال كرة اليد، جاء بصعوبة.
وصرح حماد للإعلام، عقب وصول بعثة المنتخب الوطني المشاركة بكان مصر:”التأهل للمونديال كان صعب، نتيجة لظروف التحضير”.
وأضاف حماد:”الأهم هو التأهل، وأتمنى أن يتم تدارك الأخطاء المرتكبة في السابق، على مستوى الغتحادية أو بالفريق”.
وأوضح حماد:”ننتظر مصادقة الإتحاد الدولي لكرة اليد، بعد سنستطيع من عقد جمعية عامة إنتخابية”.
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