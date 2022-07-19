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الرياضة

حماد:”التأهل لمونديال كرة اليد جاء بصعوبة لهذا السبب”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حماد:”التأهل لمونديال كرة اليد جاء بصعوبة لهذا السبب”
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قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، أن تأهل المنتخب الوطني لمونديال كرة اليد، جاء بصعوبة.

وصرح حماد للإعلام، عقب وصول بعثة المنتخب الوطني المشاركة بكان مصر:”التأهل للمونديال كان صعب، نتيجة لظروف التحضير”.

وأضاف حماد:”الأهم هو التأهل، وأتمنى أن يتم تدارك الأخطاء المرتكبة في السابق، على مستوى الغتحادية أو بالفريق”.

وأوضح حماد:”ننتظر مصادقة الإتحاد الدولي لكرة اليد، بعد سنستطيع من عقد جمعية عامة إنتخابية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/4KG3Y
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