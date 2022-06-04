حماد:”اللجنة الأولمبية ترافق الرياضيين ولاتتدخل في شؤون الإتحادات الرياضية”

كشف. رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد عن مرافقة لجنته لجميع الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وفي حوار خاص مع شبكة “بيين سبورت”، كشف عبد الرحمن حماد، أن اللجنة الأولمبية ترافق الإتحادات الرياضية، ولاتتدخل في شؤونها.

وصرح، عبد الرحمن حماد:” سنتكفل برياضيين ونرافقهم، الرياضيين نالوا المنح من طرف اللجنة ونأمل أن يتألقوا في المنافسات”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حماد:” اللجنة الأولمبية ترافق الإتحادات الرياضية ولاتتدخل في شؤونها الداخلية”.