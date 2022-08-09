حماد:”الوفد الجزائري متكامل وجاهز للتألق في ألعاب التضامن الإسلامي”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، عن جاهزية الرياضيين الجزائريين للمشاركة في العاب التضامن الإسلامي.

وصرح صبيحة اليوم الثلاثاء، حماد، للإذاعة الوطنية:”الجزائر ستشارك في هذه الألعاب بـ145 رياضياً ورياضية في 12 اختصاصاً”.

وتابع حماد:”ألعاب التضامن الإسلامي حدث هام تشارك به 54 دولة، وسنعمل على تحسين نتائجنا في هذه الألعاب”.

وأضاف حماد:” نطمح للحفاظ على الديناميكية التي تعرفها الرياضة الجزائرية وتحسين مستوى النتائج مثل التي تم تحقيقها في الألعاب المتوسطية”.