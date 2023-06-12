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حمادة هلال يعلن عن انطلاق التحضير لجزء رابع من المداح رمضان 2024

بقلم نسرين محفوف
حمادة هلال يعلن عن انطلاق التحضير لجزء رابع من المداح رمضان 2024
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أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن تقديم جزء رابع من مسلسل «المداح»، لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل. وأنه حالياً في مرحلة الكتابة.

وأشار إلى أن نجاح الأجزاء الثلاثة السابقة، وضع عليه وعلى كل فريق العمل مسؤولية ضخمة. لأهمية أن يأتي الجزء الرابع في مستوى الأجزاء السابقة، أو يتفوق عليها. خاصة أن الجمهور تعلق بالعمل وكان سبباً في نجاحه، فلابد أن نحترم عقل وذوق الجمهور ونقدم له عملاً مميزاً.

وقال ذلك على هامش تكريمه من قبل الجامعة البريطانية في القاهرة، مؤكداً: إن شاء الله نقدم «المداح الرابع». وبإذن الله سيعجب الجمهور.

يذكر أن مسلسل «المداح 3»، دارت أحداثه حول استكمال لأحداث الجزأين الأول والثاني. في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الروحانيات؛ حيث يخوض «صابر المداح» العديد من الأزمات مع الجن.

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