حماد:”قضية السباح صيود لايمكن حلها أثناء الألعاب العربية”

تطرق وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، لقضية السباح الجزائري جواد صيود، مع رئيس الإتحادية محمد حكيم بوغادو.

وصرح الوزير حماد لقناة النهار، أمس الثلاثاء، على هامش إستقبال الوفد الجزائري المشارك في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم:”كل شخص عليه تحمل مسؤوليته”.

وأضاف حماد:”قضية السباح جواد صيود لم يكن من الممكن التطرق إليها أثناء منافسة بحجم الألعاب العربية، خاصة وأن الجزائر تحتضن فعالياتها”.

يجدر الإشارة، أوقف مؤخراً وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، رئيس إتحادية السباحة محمد حكيم بوغادو، بسبب تصريحاته بحق السباح جواد صيود.