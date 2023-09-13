حماد:”ملعبا 5 جويلية ونيلسون مانديلا كانا بحاجة لاعادة تهيئة لهذا السبب”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأربعاء، أن ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا كانا بحاجة لعملية إعادة تهيئة.

وصرح الوزير حماد، لقناة النهار على هامش زيارته التفقدية التي قادته للملعبين:”ملاعبا 5 جويلية وبراقي احتضنا الألعاب العربية وكانا بحاجة إلى اعادة تهيئة”.

وأضاف المتحدث:” لماذا لا نتحدث عن ملعبي وهران وقسنطينة اللذان يتواجدان في أحسن حالة وجاهزان لاحتضان المنافسات الوطنية والدولية”.

وختم وزير الشباب والرياضة حماد تصريحاته:”من يقصر في عمله سيحاسب ومازلنا لم نستلم بعد ملعبي الدويرة وتيزي وزو لعدم الانتهاء من الأشغال”.