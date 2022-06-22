حماد:”هذا هو عدد الرياضيين الجزائريين المشاركين بالألعاب المتوسطية”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، عن عدد الرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وصرح عبدالرحمن حماد، صبيحة اليوم الأربعاء، للإذاعة الوطنية:”الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان هذا الحدث المتوسطي، قبل 3 أيام من موعد انطلاقه”.

وأضاف حماد:”الجزائر ستشارك بـ330 رياضيا في كل المنافسات الفردية والجماعية، والجزائر تملك كل المقومات لاحراز أكبر عدد ممكن من الميداليات”.

وأكد المتحدث:”اللجنة الأولمبية وفّرت للرياضيين كل الظروف المادية والمعنوية للتحضير داخل وخارج الوطن”.

كما كشف ذات المتحدث، أن الألعاب المتوسطية لوهران ستكون فرصة لعقد العديد من الإتفاقيات الرياضية مع اللجان الأولمبية الدولية.

وختم رئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمن حماد:”يجب تقوية الدبلوماسية الرياضية الجزائريةمن خلال تمثيل الإتحادات الرياضية الجزائرية عربيا وإفريقيا”.