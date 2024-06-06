حماد:”هناك إجراءات قانونية ستتخذ من أجل فرض الإنضباط داخل الملاعب”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، عن إتخاذ إجراءات قانونية من أجل فرض الإنضباط داخل كل ملاعب القطر الوطني، بعد تفشي ظاهرة العنف.

آخرها في مواجهة شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم الإثنين المنقضي،في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 من فعاليات الرابطة المحترفة. حيث وبعد إنتهاء المقابلة، شهد الملعب العديد من التجاوزات الغير رياضية، بإقتحام الأنصار أرضية الميدان وافتعالها أعمال عنف وتخريب منشآت ملعب الشهيد حملاوي.

وصرح وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، للتلفزيون العمومي، موضحا بشأن محاربة تفشي هذه الظاهرة الدخيلة على الملاعب الجزائرية:”تكلمنا مع أعضاء لجنة الإنضباط على ضرورة توعية الشباب من أجل المحافظة على الممتلكات العمومية”.

وأضاف الوزير حماد:”هناك إجراءات قانونية ستتخذ من أجل لفرض الإنضباط داخل الملاعب، ونطلب من المناصرين الهدوء دائما من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية”.

يجدر الإشارة، إجتمع الوزير حماد، باللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في الملاعب، بمقر الوزارة، اليوم الخميس، لدراسة أسباب تفشي هذه الظاهرة التي قد تعصف بمستقبل الكرة الجزائرية، وتحديد سبل القضاء على هذه الظاهرة السلبية.