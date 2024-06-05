حمادو: برنامج خاص خلال موسم الإصطياف لتكثيف العمل الرقابي

كشفت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر حمادو فريدة. عن تسطير برنامج خاص خلال موسم الإصطياف لتكثيف العمل الرقابي على مستوى المحلات التجارية. بهدف فرض إحترام شروط النظافة والنظافة الصحية للتقليل من وقوع حوادث التسممات الغذائية.

وأشارت حمادو خلال استضافتها على أمواج القناة الإذاعية الثانية، إلى أن مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر. وطبقا للتعليمة الوزارية التي أسداها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. قامت بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لضمان مراقبة شاملة وفعالة خلال موسم الإصطياف لسنة 2024. حيث تم تجنيد فرق مراقبة ليلا خلال هذه الفترة بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. يتلخص عملها في مراقبة النشاطات الخدمات المتعلقة بالإطعام. وتشديد المراقبة كثيرا على المنتوجات سريعة التلف، لتفادي حوادث التسممات الغذائية.

وأضافت حمادو عن تكليف 13 مفتشية إقليمية تابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر وتكليف أعوان الرقابة التابعة لمديرية التجارة بتكثيف العمل الرقابي تحسبا لهذا الموسم من خلال التدخل على مستوى حلقات التوزيع. ومراقبة المنتوجات والمواد الاستهلاكية التي يداوم المستهلك على شرائها من خلال الحرص على احترام شروط حفظها، تاريخ نهاية صلاحيتها، وذلك قبل وصولها للمستهلك.

وبخصوص حصيلة نشاطات الرقابة على مستوى المديرية، كشفت حمادو عن تسجيل 38 مخالفة على مستوى المطاعم خلال شهر أفريل الماضي. كما تم تسجيل 16 مخالفة خاصة بمحلات الأكل السريع، 12 مخالفة متعلقة بالمقاهي، و14 مخالفة متعلقة بمحلات بيع المثلجات.