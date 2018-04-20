حمادي الدو:”بو سليماني وبغدادي يتحمّلان مسؤولية النتائج الكارثية للحراش”

حمّل مدرب دفاع تاجنانت حمادي الدو، المكتب المسير لإتحاد الحراش مسؤولية النتائج الكارثية التي حققها النادي في الجولات الأخيرة.

وأبدى التقني التونسي رضاه بمردود أشباله عقب تحقيقه لثلاث نقاط ثمينة أمام إتحاد الحراش، اليوم بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية.

وقال حمادي الدو:”السبب الأول في نتائج إتحاد الحراش هم بعض المسيريين كبو سليماني وبغدادي الذين ليسوا بحجم المسؤولية”.

مضيفا:”أقدر أنصار إتحاد الحراش كليت الملح معاهم، وسعيد لأنهم صفقوا للعبي تاجننت وشفت منهم غير الخير”.

وختم حديثه:”أتمنى كل الخير لإتحاد الحراش الذي يملك لاعبين ممتازين ذو أخلاق عالية واحييهم وإنشاء الله سيستدركون مستقبلا”.