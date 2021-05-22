حمادي الدو: “سأوظف خبرتي أمام الشبيبة للعودة بالتأهل”

أبدى مدرب الصفاقسي التونسي، حمادي الدو نيته في الإطاحة بشبيبة القبائل، والعودة إلى تونس بالتأهل لنصف نهائي كأس الكاف.

وصرح حمادي الدو، لتلفزيون “النهار”: “انهزمنا في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، وكانت تلك المباراة الشوط الأول من هذا الدور”.

وأضاف المدرب السابق لاتحاد الحراش: “ينتظرنا شوط ثاني، أين سنلعب كامل حظوظنا ونسعى لتقديم مباراة في المستوى للعودة بالتأهل”.

وتابع حمادي الدو: “سعيد بعودتي للجزائر، أين أملك خبرة في الكرة الجزائرية، وسأحاول توظيف خبرتي أمام شبيبة القبائل، للعودة بالتأهل”.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيواجه غدا الأحد، النادي الصفاقسي، على ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، لحساب لقاء العودة من ربع نهائي كأس الكاف.