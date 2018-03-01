حمادي الدو: “عيب على بغدادي الحديث عن شرفي وسألجأ للقضاء”

إعتبر المدرب التونسي حمادي الدو، أنه من العيب على عضو ديريكتوار اتحاد الحراش نصر الدين بغدادي، تشويه سمعته مؤكدا لجوئه للقضاء.

وصرح المدرب السابق لاتحاد الحراش في تصريح لقناة “النهار”: “لدي خلافات شخصة مع بغدادي، لكن من المفروض أن لا تصل لهذا الحد”.

وأضاف: “بغدادي والديريكتوار الحالي، تحدثو عن عرضي وشرفي، وهذا الكلام عيب وحرام، ومن المفروض أن لايقال”.

وتابع: “نصر الدين بغدادي لم يكن حاضرا في مباراة المدية، استغرب كيف يتحدث عن طريقة اللعب، هذا الأمر لا يليق بفريق كإتحاد الحراش”.

من جهة أخرى أكد حمادي الدو، لجوئه للقضاء مصرحا: “عملت في اتحاد الحراش ولم أتلقَ مستحقاتي المالية، وسأتابع هؤلاء الناس قضائيا”.