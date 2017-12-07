حمادي الدو: ” لا تنسوا أننا لم نتدرب طيلة أسوع كامل !”

تحدث المدرب التونسي لفريق إتحاد الحراش “حمادي الدو”، عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه اليوم امام مولودية الجزائر.

وتعرض الفريق الحراشي لهزيمة بثنائية أمام عميد الأندية الجزائرية بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الـ 14 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال المدرب الحراشي: “بخصوص مردود اللاعبين..أضن أننا لا نستحق الهزيمة، خصوصا أننا قدمنا شوط أول رائع ”

وأضاف:”اللاعبون لم يتدربو لمدة أسبوع كامل، ولم نحضر لهذه المباراة، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية النفسية”

وإختتم حدثيه قائلا: “حاولت أن أكون مدرب، وتقني، وحاولت أن أكون أبا للاعبين، لا كن لايمكنني لعمل بهذه الطريقة ”