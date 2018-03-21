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حمادي الدو: “من حسن الحظ أننا خسرنا مباراة النصرية”

الرياضة
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حمادي الدو: “من حسن الحظ أننا خسرنا مباراة النصرية”
بقلم كريم.تيغرمت

نفى مدرب دفاع تاجنانت، حمادي الدو، ما لفق له بخصوص لجوئه للشعوذة، خلال مواجة نصر حسين داي، وأن ذلك مجرد اتهامات باطلة.

وصرح حمادي الدو لتلفزيون “النهار”: “قمت بتلك اللقطة من باب الدعابة والإثارة لاغير، ولم آخذ ذلك على محمل الجد”.

وأضاف: “من حسن الحظ أننا خسرنا مباراتنا أمام نصر حسن داي، وإلا الأمور كانت ستأخذ مجرى آخر”.

وتابع “نحن نؤمن بالله، لقد أديت العمرة عشرة مرات، ومثل هذا الفعل يعتبر شركا بالله، ومن المستحيل أن أقوم بذلك”.

وختم حمادي الدو قائلا: “مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث، ولا يصح اتهام الناس بمثل هذه الإتهامات، خاصة وأن المباراة لعبت يوم الجمعة”.


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