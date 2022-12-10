حمادي: سنجعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن الجزائر تطمح إلى الاستفادة من قدراتها السياحية لاسيما السياحة الصحراوية.

وأوضح الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، على هامش انطلاق الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، أن هذه الأخيرة، تسمح بجذب استثمارات وطنية وأجنبية بالنظر للإمكانات السياحية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد.

مشيرا إلى أن “قطاع السياحة يتجه نحو مستقبل واعد. بالنظر للإمكانات الطبيعية والثقافية الفريدة التي يتوفر عليها. فضلا عن المواقع المصنفة عالميا بالصحراء الجزائرية”.

وأكد الوزير أن “تطوير السياحة، كقطاع ذو آفاق واعدة جدا ببلادنا، يعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية”. مذكرا أن دائرته الوزارية تعمل على جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز.

ولفت حمادي إلى أن “التحدي يتمثل في بناء الوجهة الجزائرية في مجال السياحة من خلال استراتيجية حقيقية للترويج السياحي الشامل”.

وأكد الوزير، أن الجزائر تتوفر على الامكانات والقدرات الهائلة الطبيعية والثقافية والمعمارية والسياحية التي تجعلها وجهة رئيسية للسياحة.