حمادي يبحث سبل التعاون مع رئيس المنظمة العربية للسياحة

إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد. السبل الكفيلة لدعم التعاون العربي المشترك سيما في ميدان التأهيل والتكوين السياحي وترقية الصناعة التقليدية.

وقال حمادي في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه تم التطرق إلى إمكانية دعم التعاون العربي المشترك في مجال السياحة. مشيرا إلى أنه سيتم من أجل تحقيق هذا المسعى. فتح ورشات مع المنظمة العربية للسياحة للنهوض بها على المستوى العربي. لاسيما ما يخص تحسين مستوى التأهيل والتدريب.

كما اعتبر حمادي القمة العربية التي تحتضنها الجزائر حاليا، فرصة هامة للّم شمل الشعوب العربية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في شتى المجالات. لاسيما في المجال السياحي. معلنا أنه سيتم قريبا فتح مركز للتدريب والتكوين والتأهيل في المجال السياحي بالجزائر. للتكفل بمنطقة المغرب العربي تحت رعاية المنظمة.

كما أبرز حمادي أهمية تعزيز الإستثمار العربي في السياحة. مشيرا إلى أن الجزائر ستحتضن خلال السنة المقبلة ملتقى للإستثمار العربي من أجل مناقشة إمكانية تعزيز وترقية الإستثمار بالمنطقة.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة، أنه تم خلال هذا اللقاء إستعراض أهمية تعزيز الإستثمار في الوطن العربي وفتح آفاق للتعاون. لاسيما في مجال التدريب والتأهيل السياحي والصناعة التقليدية”.

وذكر بندر بن فهد آل فهيد، بأنه تم في إطار الإتفاقية المبرمة مع المنظمة العربية للسياحة والبنك الإسلامي للتنمية، دعم الاستثمار في الوطن العربي. مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالجزائر. وكذا مركز إقليمي للتدريب والتأهيل بمنطقة المغرب العربي.

وأشاد في ذات السياق بالإنجازات التي حققتها الجزائر. لاسيما فيما يخص البنية التحتية وكذا بالإستراتيجية الوطنية المسطرة من طرف القطاع للنهوض بالسياحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور