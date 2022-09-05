حمادي يبحث مع سفير تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة. كما سمح اللقاء ببلورة أوجه تعاون جديدة ومستحدثة من خلال المشاركة في فعاليات كأس العالم التي ستحتضنها دولة قطر، وذلك بالترويج لوجهة الجزائر السياحية، خاصة المنتوج السياحي الصحراوي وكذا منتوجات الصناعة التقليدية”.

كما سمحت المحادثات بتقييم “مدى تقدم تجسيد اهتمامات الجانب القطري في ميدان الاستثمار السياحي والفندقي، والتي تم تباحثها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر برئاسة رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، قصد تجسيد شراكات فعلية بين البلدين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي سيتعزز بصدور النصوص التطبيقية الخاصة به في القريب العاجل”.

وفي الاخير، جدد الطرفان رغبتهما في “الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعات التقليدية وتعزيز التنسيق بما يسمح بترقية علاقات التعاون وتجسيد المشاريع المسطرة في اطار الشراكة والمشاريع الجديدة”.