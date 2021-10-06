حمادي يستقبل ممثل عن النادي السياحي الجزائري

استقبل صباح اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي ممثل عن النادي السياحي الجزائري الذي قدم عرضا حول مشروع القرية السياحية التي سيتم إنجازها بولاية عين تموشنت برشقون، وكذا مستثمر على مستوى منطقة التوسع السياحي تارقة، صاحب مشروع مركب سياحي قيد الاستلام.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم تماشيا مع خريطة عمل القطاع.

كما سمحت اللقاءات بالتعرف على هذه المشاريع الهامة على مستوى ولاية عين تموشنت كما كانت فرصة للاستماع للانشغالات المقدمة من طرفهم خاصة وأن هذه المشاريع ستكون قيمة مضافة كما ستسمح برفع قدرات الايواء للولاية تشجيعا للسياحة الداخلية.