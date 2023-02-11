حمادي يشدد على النهوض بقطاع السياحة في الجزائر

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم السبت، عزم الدولة على النهوض بقطاع السياحة لتحقيق “وثبة عالية” تستجيب لتطلعات المواطن.

وأورد الوزير خلال اشرافه على أّشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية، إن “عزم الدولة على النهوض بالسياحة راسخ ولا رجعة فيه. لتجسيد التطلعات الطموحة في المضي قدما الى مصاف القطاعات الاقتصادية الخالقة للثروة. والمساهمة بشكل فعال في الناتج الوطني”.

كما شدد حمادي على ضرورة بذل الجهود لمواكبة الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية. والذي دعا خلال اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة إلى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة”.

واعتبر الوزير هذا اللقاء التقييمي بمثابة فرصة لتشخيص واقع القطاع. ومعالجة النقائص من أجل المضي قدما في ترقية السياحة ودعمها وتعزيزها.

مبرزا أهمية “تزويد إطارات القطاع بالتوجيهات التي جاء بها برنامج سنة 2023. والذي من خلاله يتم مواصلة مسيرة تجسيد مخطط عمل الحكومة في مجال السياحة والصناعة التقليدية”.

وحول السياحة الداخلية، ذكر الوزير انه تم خلال سنة 2022 “تسجيل 10 ملايين سائح وطني خلال موسم الاصطياف. وحوالي 3 ملايين زائر على مستوى المؤسسات الحموية”.

كما تمت أيضا خلال نفس الفترة “المصادقة على 12 مخططا لتهيئة مواقع التوسع السياحي مصنفة منذ 1988”.

مما سيسمح بتوفير “166 وعاء عقاري موجه لاحتضان مشاريع الاستثمار السياحي. بطاقة استيعاب تقدر ب 17 الف سرير مع خلق ازيد من 34 الف منصب شغل”.

بالإضافة الى اعتماد “208 مشروع سياحي جديد بطاقة ايواء تقارب 25.000 سرير. بما يساهم في خلق أزيد من 10.000 منصب شغل جديد. وتسجيل دخول حيز الخدمة 112 فندقا جديدا بطاقة استيعاب تفوق 11.500 سرير منها 51 استفادت من رخصة الاستغلال.

كما تطرق حمادي الى أهمية اطلاق منصة رقمية لمسارات الجزائر السياحية.والتي تم تصنيفها للترويج بالمنتجات السياحية وتضم 380 مسارا و1147 موقعا سياحيا على المستوى الوطني.

وفي الأخير ذكر الوزير، بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الحصول على التأشيرة بالنسبة للسياح الاجانب.