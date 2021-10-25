حمادي يلتقي مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة

التقn وزير السياحة والصناعات التقليدية حمادي ياسين، اليوم الإثنين ، بالأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زراب بولوليكشفيلي.

وذلك حسب ما نشره هذا الأخير على حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث غرد :

“لقاء جمعني بوزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري ياسين حمادي، نريد تعزيز علاقاتنا بالتنسيق مع بعض وتحديد مجالات العمل لإعادة بعث السياحة في الجزائر”

هذا ويشارك وزير السياحة، بداية من اليوم في القمة العالمية حول مستقبل السياحة التي تنظم برعاية المنظمة العالمية للسياحة والتي تنعقد ببرشلونة.

وستكون هذه القمة، حسب ما نشرته وزارة السياحة في وقت سابق فرصة لإعادة التفكير في سبل ترقية وتطوير السياحة من خلال ضمان توزيع عادل لأرباحها.

فضلا عن دفع عملية الانتقال إلى نظام محايد للكربون، مع إيجاد حلول للتحديات التي تواجه السياحة في جميع أنحاء العالم نتيجة كوفيد-19.

وإيجاد طرق مبتكرة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها الوباء من خلال تطوير أنظمة تعاونية لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتقدم المشترك ومساهمة القطاع في إعادة تنشيط الاقتصادي العالمي.