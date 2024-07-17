حماد :”أتمنى أن يكون الرياضيين خير سفراء للجزائر في الألعاب الأولمبية”

طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد من الرياضيين الجزائريين بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في الألعاب الأولمبية القادمة.

وقال عبد الرحمان حماد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء “أهنئ كل الرياضيين على التأهل إلى الألعاب و الجميع يعلم على صعوبة التأهل إلى هذه المحطة”.

كما أضاف حماد “في هذه السانحة أؤكد مجددا على دعم كل الرياضيين و الطاقم و المدربين و ليكونوا على يقين أن السلطان و اللجنة الأوروبية ستفعل ما في وسعها لوضعهم في أريحية كبيرة”

وأردف حماد في حديثه عن سفرية الرياضيين “الرياضيين محضوضين بتمثيل الجزائر و أتمنى أن يكون سفراء جيدين، ثقتنا كبيرة فيكم، ضعوا تشريف الراية الوطنية في ذهنكم لتشريفها”.

كما ختم وزير الشباب والرياضة “لن أنسى الدعم الكبير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و كل الشركاء والذين يرعون رياضينا إلى جانب وسائل الإعلام”.