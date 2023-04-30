حماد: “أتمنى تأهل منتخبنا إلى المونديال”

ثمن وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الفوز الذي حققه المنتخب الوطني، على نظيره الصومالي، أمس السبت، في افتتاح بطولة “كان” أقل من 17 سنة.

وأوضح حماد، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، بأن المستوى كان مقبولا، خلال أول لقاء في الدورة، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية الـ 9 ماي الداخل. وأن المستوى سيتحسن بتوالي اللقاءات.

كما هنأ الوزير شبان الخضر. على الفوز المحقق، مضيفا: “أتمنى أن يصل هذا المنتخب إلى أبعد نقطة ممكنة والتأهل إلى المونديال”.

داعيا الجماهير الجزائرية، إلى الحضور بقوة في اللقاءات القادمة. من أجل دعم أشبال المدرب أرزقي رمان.

وختم حماد: “لا يخفى عليكم أن اللاعبين يحضرون حاليا للامتحانات في الفترة الحالية. وننتظر أن في اللقاءات القادمة حضور الأنصار بقوة من أجل دعم الفريق.”