حماد: “أشكر رئيس الجمهورية على ثقته وأدرك حجم المسؤولية”

أكد عبد الرحمان حماد، إدراكه لحجم المسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقه، بعد تعيينه على رأس وزارة الشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، صرح الوزير حماد: “أولا أود التعبير عن عميق امتناني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شرفني بثقته بتعيني على رأس قطاع حساس وكله أمل”.

كما أضاف: “أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا”.

وأردف: “سنعمل بكل حزم وعزم على تحقيق آمال شبابنا، أؤمن بالحوار والتشاور لذا أدعوا كل عمال القطاع لترسيخ هذه الثقافة”.

وختم الوزيرالجديد للشباب والرياضة حماد عبد الرحمان: “أشكر أخي عبد الرزاق سبقاق، على كل المكاسب والانجازات التي حققت في عهدته”.