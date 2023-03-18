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الرياضة

حماد: “أشكر رئيس الجمهورية على ثقته وأدرك حجم المسؤولية”

بقلم كريم تيغرمت
حماد: “أشكر رئيس الجمهورية على ثقته وأدرك حجم المسؤولية”
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أكد عبد الرحمان حماد، إدراكه لحجم المسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقه، بعد تعيينه على رأس وزارة الشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، صرح الوزير حماد: “أولا أود التعبير عن عميق امتناني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شرفني بثقته بتعيني على رأس قطاع حساس وكله أمل”.

كما أضاف: “أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا”.

وأردف: “سنعمل بكل حزم وعزم على تحقيق آمال شبابنا، أؤمن بالحوار والتشاور لذا أدعوا كل عمال القطاع لترسيخ هذه الثقافة”.

وختم الوزيرالجديد للشباب والرياضة حماد عبد الرحمان: “أشكر أخي عبد الرزاق سبقاق، على كل المكاسب والانجازات التي حققت في عهدته”.

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