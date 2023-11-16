حماد :”أهنئ الخضر بالفوز وبالتوفيق في قادم المواعيد”

قام وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد بتهنئة الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه بعد تحقيق الفوز أمام منتخب الصومال.

وقال عبد الرحمان حماد في تصريح لـ “النهار” بعد اللقاء مباشرة “أهنئ الخضر على الفوز المهم في بداية المشوار و النجاح المحقق، تنتظرهم مباراة مهمة عن قريب، أتمنى النجاح لكل اللاعبين”.

كما أضاف عبد الرحمان حماد “لا يملكون وقت كبير، أتمنى النجاح كذلك للطاقم الفني و بالتوفيق لهم ان شاء الله جميعا”.

للإشارة، تابع الوزير حماد اللقاء كاملا في المنصة المخصصة له رفقة كل من وليد صادي رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم و مصطفى بيراف.

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