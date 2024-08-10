حماد: “إيمان خليف جاءت.. حاربت وفازت”

أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، بعزيمة البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب في التاريخ، لكونها أول ملاكمة عربية وإفريقية تتوج في الأولمبياد.

وفي تغريدة نشرها ليلة الجمعة إلى السبت، عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس” قال الوزير: “جاءت، حاربت وفازت، هنيئا يا إيمان. أنتِ من ذهب”.

وواصل حماد: “حققتِ حُلمكِ الأولمبي وإذا بكِ تسعدينَ الجزائر كلها. كتبتِ التاريخ بقفازكِ، ألف مبروك يا بطلة. تحيا الجزائر”.