حماد: “الاستقبال الرسمي سيحفز رياضيينا في ألعاب البحر المتوسط”

أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، على الاستقبال الرسمي الذي حظي به رياضيينا خلال التحاقهم بمدينة وهران.

وصرح حماد، لتلفزيون “النهار”: “أشكر مستشار رئيس الجمهورية، محافظ الألعاب المتوسطية، ووالي ولاية وهران، على الاستقبال الرسمي الذي منحوه لرياضيينا”.

كما أضاف: “هذا الاستقبال الرسمي، سيحفّز رياضيينا لتحقيق نتائج ايجابية في هذه الطبعة من ألعاب البحر المتوسط”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد: “نتمنى تحقيق نتائج ايجابية للجزائر في مختلف التخصصات”.