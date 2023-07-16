حماد: “الجزائر كانت في الموعد خلال الألعاب العربية”

اعتبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بأن الجزائر كانت في الموعد، خلال تنظيمها الطبعة الـ15 للألعاب العربية.

وصرح حماد، لتلفزيون النهار: “الجزائر كانت في الموعد، رغم ضيق الوقت، والمهم أيضا هو أن كل رياضيينا شاركو في هذه المنافسة في كل الاختصاصات”.

كما أضاف: “الألعاب العربية تعتبر محطة فقط لما هو قادم، وهدفنا الأساسي هي المنافسات المقبلة”.

وأردف وزير الشباب والرياضة: “من ناحية التنظيم، الظروف كانت جيدة، والجميع كان راض، سواء من ناحيى الاقامة، ومكان المنافسة، وهذا هو الأهم”.

وجاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة، عقب حفل اختتام الطبعة الخامسة عشر من الألعاب العربية الجزائر 2023.