حماد: “المتابعة القضائية ضد كل من يمّس بالبطلة إيمان خليف”

توعد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بالرّد بقوة على كل من سوّلت له نفسه المساس، بالملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

وأكد الوزير حماد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، بأن الهجمات لا تزال تلاحق البطلة إيمان خليف من طرف هيئة لا يعترف بها بتاتا من طرف اللحنة الأولمبية الدولية.

ويقصد بذلك، حماد الاتحادية الدولية للملاكمة، التي كانت قد حرمت سنة 2023. إيمان خليف، من حق المشاركة في نهائي بطولة العالم، بسبب التشكيك في جنسها.

ولا تزال ذات الهيئة، تحاول استفزاز البطلة الجزائرية. وهي التي قررت تنشيط ندوة صحفية اليوم الاثنين، من أجل الحديث عن قضية إيمان خليف، والتأكيد على أن مشاركتها في أولمبياد باريس، غير قانونية.

وأوضح الوزير، بأن الجزائر سخّرت إمكانيات خارقة للعادة. لمتابعة قضائيًا كل من مسَّ ويمسُّ ببطلتنا إيمان خليف.

وختم تغريدته قائلا: “سنرد على كل استفزاز بصرامة وقوة. طاقتنا للدفاع عن إيمان والمرأة الجزائرية عامة لا نهاية لها.. تحيا الجزائر”