حماد: “المسؤول الأول عن نتائج الرياضيين هي الإتحادات”

اعتبر حماد عبد الرحمان، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن مختلف الإتحادات الرياضية الجزائرية، هي المسؤولة عن نتائج رياضيينا في الألعاب الأولمبية.

وصرح حماد في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المسؤول الأول عن نتائج الرياضيين هي الاتحادات الرياضية الجزائرية”.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “اللجنة الأولمبية، دورها يقتصر في توفير الامكانيات والظروف الملائمة، لتحضيرات رياضيينا”.

وأضاف حماد عبد الرحمان: “بمساعدة رؤساء جميع الاتحادات، وأعضاء المكتب التنفيذي، بإمكاننا تقديم الإضافة للرياضة الجزائرية”.