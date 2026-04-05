حماد: “المستوى العالي لا ينتظر .. علينا التحرك لمواكبة الحدث العالمي”

أكد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، ضرورة مباشرة التحضيرات لأولمبياد 2028. موضحا أن المستوى العالي يتطلب العمل المتواصل، وتسخير الإمكانيات اللازمة.

وصرّح حماد، خلال الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية: “العالم بأسره يحضّر، ونحن الآن في وسط العهدة الأولمبية الحالية. وعلى بعد سنتين فقط من الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028”.

وأضاف: “بعد طبعة باريس، حيث عادلت الجزائر واحدة من أحسن مشاركاتها بعد سنوات من افتقادنا لميداليات أولمبية. علينا أن نطمح لاحسن من ذلك. لكن الطموح لا يكفي، بل العمل لساعات في أجواء مثالية، وبوجود الإمكانات اللازمة”.

وأردف: “لا بد من حماية أبطانا الحاليين، وأبطال المستقبل، من كل العراقيل التي يمكنهم مواجهتها. عملنا على ذلك طيلة السنة الفارطة، وسنواصل لأن مهمتنا هي مرافقة رياضينا أولا وقبل كل شيء”.

وتابع: “الرياضة عمل شاق، وعلم دقيق، ليس صدفة عابرة، فعلينا أن نختار، هل نريد انتظار ظهور الموهبة الباهرة من حين لآخر؟ أم العمل على إعطاء كل الفرص للشباب في الوقت المناسب، وبمنهجية علمية”.

وأضاف: “حقيقة أقولها من القلب، بصفتي رياضيًّا سابقًا، المستوى العالي لا ينتظر. المستوى العالي يتكلم بالساعات، لا بالأيام، ولا بالأشهر. إذا أردنا مواكبة الحدث العالمي، وانتقاء أبطال واعدين وتحضيرهم، لا بد من التحرك اليوم قبل الغد”.

وختم رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد: “أشكر جميع الاتحاديات الرياضية التي تحاول، وتسعى، لتوفير الامكانيات اللازمة لأبطالنا”.