حماد: “تأجيل أولمبياد 2020 قرار منطقي وعقلاني”

ثمن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بالنيابة، عبد الرحمان حماد، قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بتأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح عبد الرحمان حماد، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “اللجنة الأولمبية الدولية، اتخذت قرار عقلاني ومتوقع، بتأجيلها أولمبياد 2020”.

وأضاف: “يأتي هذا القرار، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي منع الرياضيين الجزائيين من مواصلة مسارهم التحضيري في أحسن الظروف”.

وتابع: “بالنظر للمعضلة الإنسانية التي نمر بها، كان من واجب الهيئة الأولمبية الدولية تأجيل الحدث الأولمبي إلى 2021”.

وأردف عبد الرحمان حماد: “الراياضييون يتواجدون في الحجر الصحي، وكل التربصات والتحضيرات متوقفة حاليا، لايمكننا تحضير هذا الموعد في مثل هذه الظروف”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، قررت تأجيل ألعابها التي كانت مقررة في الفترة ما بين 24 جويلية، إلى 9 أوت 2020، بسبب فيروس كورونا.