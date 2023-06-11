حماد: “تكريم الرئيس تبون للرياضيين الأبطال سنّة حميدة”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، بأن تكريم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للرياضيين الأبطال سنة حميدة.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها اليوم الأحد من قصر الشعب، خلال تكريم الرئيس تبون، لفريق اتحاد العاصمة، عقب تتويجه القاري، قال الوزير: “التتويج جاء بجدارة وبفضل اللاعبين الشبان، والأنصار الذين صنعوا أجمل الصور في المدرجات”.

وأضاف الوزير حماد: “هذا التكريم من رئيس الجمهورية، ما هو إلا سنة حميدة لتكريم الرياضيين الأبطال دون استثناء والذين رفعوا راية الجزائر عاليا.. هو تكريم لثقافة العرفان والتقدير”.