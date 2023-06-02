حماد: “تم رفع التجميد عن المجمع الرياضي بقسنطينة”
بقلم كريم تيغرمت
زفّ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أخبار سارة للجمهور الرياضي القسنطيني، باعلانه رفع التجميد عن مشروع المركب الرياضي بالولاية.
ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات الوزير حماد، بمجلس الامة، أين قال: “مشروع المركب الرياضي لقسنطينة، تم رفع التجميد المالي عنه”.
كما أضاف: “مسألة انطلاق الأشغال بهذا المشروع، مرهون بالوقت المناسب لبرمجته ضمن المخطط الوطني للاستثمار، الذي يخضع لسلم أولويات”.
وأردف الوزير حماد عبد الرحمان: “سنعمل كل ما بوسعنا لتجسيد هذا المشروع الذي تم تسجيله في 2017، وقدمنا طلب لوزارة المالية لدعمه”.
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