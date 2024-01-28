حماد: “سنضمن أفضل تحضير للمنتخب الوطني الكرة اليد تحسبا لبطولة العالم”

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، العائدة من مصر، بعد مشاركتها في البطولة الإفريقية.

وعقب هذا الاستقبال، صرح الوزير حماد، لتلفزيون “النهار”: “كان لي حديث مع اللاعبين، والطاقم الفني للمتخب الوطني لكرة اليد”.

كما أضاف: “وزارة الشباب والرياضة، ستضع كل الامكانيات اللازمة لهذا الفريق، لضمان تحضيره في أحسن الظروف لبطولة العالم، وكل الدوراة المقبلة”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، قدم مشوار مشرف في البطولة الإفريقية لكرة اليد 2024 بمصر، باحتلاله المركز الثاني، بعد انهزامه في المباراة النهائية أمام منتخب البلد المنظم مصر.