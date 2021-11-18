حماد عبد الرحمان يتلقى دعوة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العرب

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، حماد عبد الرحمان، دعوة من اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021.

ومن المقرر أن يسجل حماد عبد الرحمان، حضوره بقطر، يوم 30 نوفمبر الجاري، بقطر، لحضور حفل الافتتاح.

كما سيكون رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، حاضرا في اليوم الموالي، بملعب الدوحة، لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري، أمام السودان.

يذكر أن بطولة كأس العرب للمنتخبات، من المقرر اجراؤها في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021، بقطر.