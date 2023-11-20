حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية جيجل

حل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، صبيحة اليوم الإثنين، بولاية جيجل في زيارة عمل وتفقد.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد كان في استقبال الوزير حماد، والي الولاية محمد مڨلاتي ونواب البرلمان بغرفتيه ورئيس المجلس الشعبي الولائي ووسيط الجمهورية والسلطات الأمنية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب .

وأوضح ذات البيان، أن الوزير للعرض الذي قدمه مدير الشباب و الرياضة لولاية جيجل حول واقع قطاع الشباب و الرياضة بالولاية.