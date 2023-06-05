حماد: “ما حدث بملعب قسنطينة في نصف نهائي الكأس أمر مؤسف”

شدد وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، على ظرورة المحافظة على المنشىت الرياضية، مبديا استنكاره للأحداث التي عاشها مؤخرا ملعب “حملاوي” بقسنطينة.

وصرح الوزير حماد، لتلفزيون “النهار”، خلال زيارته التفقدية لعنابة: “يجب المحافظة على المنشآت الرياضية”.

كما أضاف: “ما شاهدناه في ملعب قسنطينة في نصف نهائي الكأس من تكسير للكراسي أمر مؤسف، كون هذه المنشآت أنجزت لفائدة الشعب”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان: “المطلوب من المسؤولين، والمناصرين المحافظة على هذه المنشآت الرياضية”.