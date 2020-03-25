حماد: “من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل ألعاب البحر المتوسط 2021”

إعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بالنيابة، عبد الرحمان حماد، أن الحديث عن تأجيل ألعاب البحر المتوسط 2021، سابق لأوانه.

وصرح عبد الرحمان حماد، لـ(و.أ.ج): “من السابق لأوانه الحديث عن أي تأجيل فيما يخص ألعاب البحر المتوسط 2021، المقررة بوهران”.

وأضاف بخصوص تأجيل أولمبياد 2020: “سنواصل دعمنا للرياضيين الجزائريين قصد تمكينهم من التحضير الجيد للموعد الأولمبي، وسنبلغهم بكل المستجدات لاحقا”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، قررت تأجيل أولمبياد 2020، إلى سنة 2021، أي في نفس السنة التي من المقرر تجر فيها ألعاب البحر المتوسط بوهران.