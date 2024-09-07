حماد مهنئا البطل إبراهيم قندوز: “شكرا على كونك استثنائي”

هنّأ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، البطل البارالمبي، إبراهيم قندوز، نظير تتويجه بميدالية ذهبية في دورة باريس.

وقال الوزير حماد مهنئا بطل الجزائر: “فخور جدًا ببطلنا إبراهيم قندوز الذي رفع راية الجزائر عاليًا بإهدائه لنا “سادس ذهبية” في بارالمبياد باريس سباق برا كانوي كاياك.”

وواصل الوزير، في تغريدة أطلقها، عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس” اليوم السبت: “ألف مبروك يا إبراهيم، أنت فخر الجزائر! شكرا على كونك استثنائيا”.