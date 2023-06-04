حماد: “نتمنى أن يكون انجاز اتحاد العاصمة حافز لباقي أنديتنا”

هنأ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، فريق اتحاد العاصمة، على تتويجه بكأس الكاف، مبديا أمله في أن يكون هذا الانجاز حافزا لبقية الأندية الوطنية.

وصرح الوزيد حماد، عقب هذا التتويج لتلفزيون النهار: “الحمد لله على تتويج اتحاد العاصمة، والأهم هو فرحتهم بهدا اللقب، واسعاد كل الجماهير الجزائرية”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “أكن كل الاحترام للمدرب عبد الحق بن شيخة، وهو صديق منذ مدة طويلة جدا”.

وتابع الوزير عبد الرحمان حماد: “نتمنى أن يكون انجاز اتحاد العاصمة، حافز في المستقبل لكل الأندية الوطنية، والرياضة الجزائرية بصفة عامة”.