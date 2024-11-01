حماد: “نحن هنا اليوم لنبني حاضرا ومستقبلا يليق بتضحيات أبطالنا”

احتفل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة التحرير، تزاتمنا وتاريخ 1 نوفمبر.

وكتب الوزير حماد، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها: “في ذكرى اندلاع ثورة 1 نوفمبر المجيدة، نستذكر تضحيات أبطالنا، ونستلهم من شجاعتهم”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “نحن هنا اليوم، لنبني حاضرا، ومستقبلا يليق بتضحياتهم”.

وتابع الوزير عبد الرحمان حماد: “الجزائر تنبض بروح ثورتها، وتستمر في التقدم بعزيمة وإصرار”.